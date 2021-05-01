Волгоград, , 16:44 — REGNUM Первые результаты проверки микроавтобуса, попавшего в ДТП под Ставрополем, раскрыли в Ространснадзоре. Транспортное средство не предназначалось для перевозки детей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Гибель детей в ДТП на Ставрополье — все новости»

По первоначальным данным, путевой лист на перевозку детей водителю не выдавался, имя перевозчика не значится в списке лицензий, выданных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Транспортное средство не было предназначено для перевозки детей, кроме того, по информации полиции, в конструкцию автомобиля были внесены не согласованные изменения, цитирует ведомство «Волгоград онлайн».

В результате ДТП погибли пять детей. Как сообщало ИА REGNUM, первые похороны могут пройти 3 мая. Этот же день объявлен в Волгоградской области днём траура.