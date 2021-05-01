Москва, , 16:28 — REGNUM Сегодня, 1 мая, вступил в силу приказ Минцифры, упрощающий процедуру продажи подержанного автомобиля, сообщает ИА REGNUM.

Договоры на покупку или продажу транспортных средств можно заполнить через портал «Госуслуги».

Для сделки продавец должен загрузить на сайт пакет документов: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) и подать заявление через госуслуги.

После заключения договора покупателю нужно будет лично посетить многофункциональный центр (МФЦ) или ГИБДД в течение 10 дней после сделки. Это требуется для получения нового свидетельства о регистрации транспортного средства и внесения записи в ПТС.

Отдельно электронную подпись приобретать не нужно, достаточно подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.

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Вместе с тем с начала 2021 года по март включительно на вторичном авторынке России выросли на 4,4% продажи автомобилей с пробегом, сообщается на сайте «Автостат Инфо». В марте 2021 года в России выросли на 11% продажи подержанных машин класса премиум, до 47 тыс. экземпляров.

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