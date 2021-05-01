Новосибирск, , 16:28 — REGNUM В Новосибирске при проведении пасхальных мероприятий будут дежурить медики. Об этом сообщает мэрия города.

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Кроме того, будет обеспечена готовность необходимых сил и средств на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Охрану общественного порядка и безопасность в местах массового скопления людей на территориях храмов, контроль соблюдения режима временного прекращения движения транспортных средств и обеспечение безопасного дорожного движения на улицах и магистралях будут обеспечивать сотрудники полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске с 23:00 (время местное) 1 мая до 4:00 2 мая будет ограничено движение автотранспорта.

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