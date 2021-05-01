Нью-Дели, , 16:25 — REGNUM Благодарность России за доставку в Индию первой партии вакцины «Спутник V» выразили в министерстве иностранных дел (МИД) страны. Об этом написал 1 мая официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи на странице в соцсети Twitter.

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«Это первая партия (вакцины «Спутник V» — прим. ИА REGNUM), — написал официальный представитель МИД Индии. — …Мы (власти Индии — прим. ИА REGNUM) высоко оцениваем поддержку со стороны давнего друга — России».

Напомним, ранее в Индию доставили первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Как передавало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа на территории Индии выявили более 400 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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