Москва, , 16:25 — REGNUM Интернет-издание «Медуза», которое было признано в России СМИ-иноагентом, работает в России как полноценное СМИ, несмотря на свой новый статус. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для нас, внешнеполитического ведомства… она осталась средством массовой информации. Иностранным средством информации. Они присылают вопросы — мы на них отвечаем», ­­­­­­ — сказала Захарова в интервью Youtube-каналу «Sputnik на русском».

По ее словам, в этом смысле российские власти никаким образом это интернет-издание не дискриминируют. При этом Захарова задалась вопросом, давно ли «на просторах RT и Sputnik появлялись официальные лица США». Во многих странах Запада чиновникам не просто запрещают общаться с российскими СМИ, «там люди подвергаются настоящей травле» за это, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля сетевое издание «Медуза» было включено Министерством юстиции РФ в список СМИ-иноагентов. В ведомстве отметили, что на основании требований действующего законодательства включили названное СМИ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Речь идёт о зарегистрированном 10 июня 2014 года в Латвии юридическом лице — владельце издания.

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