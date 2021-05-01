Москва, 1 мая 2021, 16:25 — REGNUM Интернет-издание «Медуза», которое было признано в России СМИ-иноагентом, работает в России как полноценное СМИ, несмотря на свой новый статус. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в этом смысле российские власти никаким образом это интернет-издание не дискриминируют. При этом Захарова задалась вопросом, давно ли «на просторах RT и Sputnik появлялись официальные лица США». Во многих странах Запада чиновникам не просто запрещают общаться с российскими СМИ, «там люди подвергаются настоящей травле» за это, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля сетевое издание «Медуза» было включено Министерством юстиции РФ в список СМИ-иноагентов. В ведомстве отметили, что на основании требований действующего законодательства включили названное СМИ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Речь идёт о зарегистрированном 10 июня 2014 года в Латвии юридическом лице — владельце издания.
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