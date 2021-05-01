Киев, 1 мая, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов наконец-то публично признал, что стране нужно производить свою вакцину от коронавируса, заявила 1 мая медиа-эксперт Лариса Дроздова, комментируя ситуацию с провалом вакцинации.

Perohanych Верховная рада Украины

Дроздова отметила, что единственный реальный вариант для Украины производить вакцину — это предложение главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука запустить производство российской вакцины «Спутник V» на заводе «Биолек» в Харькове. Эксперт подчеркнула, что по ситуации с вакцинами понятно, что сегодня Украиной управляют политики, не имеющие стратегического мышления.

«Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет о том, что только 30% законтрактованных вакцин доставили в Украину и что Украина должна производить собственную вакцину, но мы сможем это сделать не раньше, чем через полтора года. Если исходить из того, что одно из ключевых требований к руководителю — это способность мыслить системно и стратегически, такие заявления Степанова свидетельствуют о том, что нами руководят профнепригодные люди», — отметила эксперт.

Дроздова сделала вывод, что министр Степанов испугался ответственности за провал вакцинации, поэтому по сути сейчас публично признал правоту Медведчука, который еще в 2020 году предложил, чтобы Украина производила собственную вакцину.

«Собственно, это не мое личное мнение. Именно так считают 83,7% украинцев, которые сказали социологам, что власть провалила вакцинацию (опрос по заказу американской компании Trade Union Co. California (USA). Дело в том, что, провалив вакцинацию, министр Степанов испугался ответственности и заговорил о производстве собственной вакцины, фактически признав правоту Виктора Медведчука», — подчеркнула эксперт.

Vin.gov.ua Вакцинация на Украине.

Вместе с тем Дроздова напомнила, что единственный вариант производить свою вакцину — это запустить производство на фармацевтическом заводе «Биолек» в Харькове, где уже подтвердили готовность производить «Спутник V» по российской лицензии.

«Но, как говорится — «есть нюанс». Есть ли у власти договоренности с производителями Pfizer или AstraZeneca о трансфере лицензии и технологии производства? Нет, нет и еще раз нет! Единственные договоренности, которые есть на сегодняшний день — это план по производству «Спутник V» на харьковском заводе «Биолек», о котором еще в прошлом году договорился Медведчук», — констатировала Дроздова.

«Поэтому, конечно, очень хорошо, когда министр здравоохранения признает, что Украине нужна собственная вакцина. Но дело в том, что высококлассный государственный управленец должен мыслить на год вперед, а не вести себя как «зеленые», которые сначала провалили вакцинацию, а теперь пытаются «догнать ушедший поезд»», — резюмировала медиа-эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с учетом кризиса с вакцинами стране крайне необходимо как можно скорее подготовить современную лабораторию для разработки своих вакцин и лекарств. Зеленский подчеркнул, что для этой цели в текущем году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн (чуть более 3 млн долларов). 29 апреля глава фракции «Слуга народа»Давид Арахамия признал, что главу минздрава Украины Максима Степанова могут уволить из-за провала вакцинации. Рассмотрение этого вопроса в Раде должно состояться после праздников, примерно в середине мая.