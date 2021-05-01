Новосибирск, , 16:18 — REGNUM В Новосибирске подписано постановление об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка при проведении пасхальных мероприятий. Согласно документу, с 23:00 (время местное) 1 мая до 4:00 2 мая будет ограничено движение автотранспорта.

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«Вводится временное прекращение движения транспортных средств, кроме общественного пассажирского транспорта, специализированного автотранспорта, предназначенного для оказания ритуальных услуг, транспортных средств коммунального хозяйства, на следующих участках автомобильных дорог по ул. Советской — на участке от ул. Спартака до ул. Каинской; по ул. Советской — на участке от ул. Гоголя до ул. 1905 года», — уточнили в мэрии города.

Также будет ограничена стоянка транспортных средств на участках улиц, прилегающих к наиболее посещаемым храмам Новосибирска.