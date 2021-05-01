Донецк, , 16:18 — REGNUM Донецкий металлургический завод, который был остановлен в 2017 году из-за транспортной блокады Донецкой Народной Республики со стороны Киева, возобновил выпуск товарной продукции. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает Донецкое агентство новостей.

Сегодня в связи с возобновлением производства завод посетил глава ДНР Денис Пушилин, а также министр промышленности и торговли Владимир Рущак и министр доходов и сборов Евгений Лавренов.

«Без преувеличения это — знаковое событие для ДНР. Потому что данный завод — одна из составляющих промышленного потенциала всего Донбасса. Если ставится цель, все препятствия преодолеваются. Очень важно, чтобы сотрудники получали своевременную заработную плату, на этом делается основной упор. Также одна из задач — модернизация производства. Всех нас поздравляю с запуском завода, хоть это было не просто, но мы справились», — сказал Денис Пушилин.

Уточняется, что сегодня на заводе возобновилось производство чугуна литейных марок Л1 и Л2. До этого выпускался некондиционный чугун — с высоким содержанием серы.

Стоит отметить, что ДМЗ — это одно из старейших предприятий Донбасса — завод был основан в 1872 году.