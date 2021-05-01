Вашингтон, , 16:10 — REGNUM Телекомпания HBO начала работу над мини-сериалом на основе политического скандала, приведшего к досрочной отставке президента США Ричарда Никсона. Об этом сообщает портал Collider.

В основу событий сериала из пяти эпизодов ляжет Уотергейтский скандал, разгоревшийся в США в 1972—1974 годах. Сценарий будет написан на базе книги бывшего сотрудника Белого дома Эгиля Крога «Принципиальность» (Integrity).

Главные роли в сериале исполнят Вуди Харрельсон, Джастин Теру и Лина Хиди. Исполнительными продюсерами станут Алекс Грегори, Питер Хайк, Дэвид Мандель и Фрэнк Рич, ранее работавшие над комедийным сериалом «Вице-президент».

Политический скандал 1972 года начался в США после инцидента в гостинице «Уотергейт», где за несколько месяцев до президентских выборов были задержаны пять человек, занимавшиеся незаконной прослушкой штаба кандидата в президенты от Демократической партии США Джорджа Макговерна.

На выборах 1972 года победил кандидат от республиканцев Ричард Никсон. Позже были опубликованы материалы, показавшие, что Никсон препятствовал расследованию Уотергейтского инцидента. На фоне этого скандала в августе 1974 года Ричард Никсон досрочно оставил должность президента США.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушел из жизни участник Уотергейтского скандала Гордон Лидди