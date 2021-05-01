Москва, , 16:08 — REGNUM Более 40 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 1 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Домодедово Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 15 авиарейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано 12 авиарейсов, еще семь отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано семь рейсов, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 1 мая в столице ночь будет дождливая, днём в облаках будут появляться просветы. Минимальная температура в Москве составит +5…+7 °С, максимальная днём — +12…+14 °С.