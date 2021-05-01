Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Более 56 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории США. Об этом 1 мая сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 56 381 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 32,3 млн.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов в США превысило 576 тыс., за сутки в стране скончались 1038 человек.

Как передает ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки выявили более 58 тыс. новых носителей коронавируса.

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