Нью-Йорк, США, , 16:00 — REGNUM Постоянный представитель Киргизии при ООН Миргуль Молдоисаева призвала международную организацию оказать помощь в восстановлении объектов, разрушенных во время вооруженного конфликта на границе. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе МИД Киргизии.

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Молдоисаева встретилась с помощником генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Йенчем. Киргизский постпред рассказала о ситуации на границе с Таджикистаном и процессе урегулирования вооруженного конфликта.

В МИД сообщили, что Киргизия просит ООН помочь вернуться гражданам республики, эвакуированным из района военных действий, а также восстановить разрушенные объекты.

Йенча выразил готовность помочь пострадавшим гражданам Киргизии, в том числе через Фонд миростроительства ООН.

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