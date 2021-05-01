Бишкек, , 16:00 — REGNUM Глава Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня на приграничной территории. Об этом они заявили сегодня, 1 мая, журналистам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

По словам Ташиева, переговоры проходили нелегко, но президенты двух стран поручили провести переговоры во что бы то ни стало. В итоге, сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе всех воинских формирований на места постоянной дислокации.

Также Ташиев подчеркнул, что народы двух стран переживают трудные времена.

Далее он уточнил, что по итогам переговоров был принят протокол из четырех пунктов.

«С сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нашими усилиями наступят мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Ферганской долине разгорелся конфликт между таджиками и киргизами из-за водозабора. В конфликт очень быстро вовлеклись военные двух стран, начались бои. По последним данным, погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 получили ранения.