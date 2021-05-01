1 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился в связи с ответными санкциями России в отношении граждан Европейского союза, среди которых официальные лица ЕС.

Мирослава Романенко, , 16:49 — REGNUM 30 апреля пресс-служба российского МИД сообщила, что власти РФ расширили санкционный список против Европейского союза в ответ на санкции против ряда граждан России, которым был запрещен въезд на территорию стран ЕС. В ответ на эти недружественные шаги власти России запретили въезд на свою территорию восьмерым гражданам стран Евросоюза, среди которых: заместитель председателя евросоюзной комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр, глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск, а также спикер Евросоюзного парламента Давид Мария Сассоли.

Шавки. Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Решение российского руководства об ответных санкциях возмутило бывшего президента Украины Петра Порошенко, ныне являющегося депутатом украинского парламента и лидером партии «Европейская солидарность». Об этом он высказался на своей странице в социальной сети Facebook, назвав ответные меры России «путинским шагом против ЕС», на который, по его мнению, официальный Киев должен дать «четкий и твердый» ответ.

«Надо солидаризироваться с трансатлантическим миром в едином фронте осуждения российского агрессора и поддержки наших настоящих друзей!» — добавил Порошенко.

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Реакцию экс-президента Украины на взаимные санкции ЕС и России обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Многие отметили, что реакция Порошенко продиктована желанием выслужиться перед Западом. Другие подчеркнули, что Россия действует в своих государственных интересах. Были и те, кто задавался вопросом, а кто вообще Порошенко такой, что высказывает свою позицию.

«Это он для украинцев возмутился… А так… жму руку, обнимаю», — иронизирует Эдвард С.

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«Лизнул глубоко. Жаль в ЕС об этом не узнают. Зря язык напрягал», — шутит Jurij O.

«Оно до сих пор мнит себя президентом???» — спросил Александр В.

«И правда. Какая невиданная дерзость!» — добавил Вадим Д.

«Это его друзья, а не друзья украинцев. После их помощи на майдане народ в полной *опе», — отметил Константин М.

«ЕС уже антишагал против СССР (России) в 1941 году, все знают, чем это закончилось!» — отметила Алла Н.

Слон и моська Wellcome Images

«Россия может себе это позволить. Колониальное недогосударство — нет», — добавил Павел З.

«А шо там с рукой и обнимашками?» — спрашивает Виктор Т.

«Как это так, кто-то посмел против его хозяев быть. Шавка сразу обязана что-то вякнуть. Авось, хозяин похвалит. Тьфу», — написала Екатерина Г.

«А кто такой Порошенко?» — спросила Марина Р.

«Ага, как это так, действовать в интересах своего государства», — добавил Сергей С.

«Сказал как тост, и тут же выпил стакан столичной», — шутит Дмитрий А.

«Неужели он из тюрьмы вещает??? Или нет?» — не без иронии задался вопросом Андрей Н.

«Друзья предлагают кредиты, а недруги — вакцину», — отметил Владимир Я.

Бешеные псы Цитата из х∕ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР

«Подхрюкивать из подворотни только и может! Наставник Вовчика, деятель…» — добавила Светлана К.

«Петя!!! Та люби друзи (дорогие друзья — М. Р.) уже не знают, как отмахаться от твоей пидтрымки (поддержки — М. Р.). Чем больше вы их пидрымуете (поддерживаете — М. Р.), тем больше у них проблем», — смеется Olga Svaytoslavovna.

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Напомним, 30 апреля после решения России о введении санкций против Евросоюза в ЕС заявили, что сохраняют за собой право на ответные меры. Соответствующее заявление было размещено на сайте Европарламента (ЕП).