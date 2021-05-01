Волгоград, , 15:58 — REGNUM Все расходы на организацию и проведение похорон пяти погибших девочек-спортсменок берёт на себя Волгоградская область. Об этом сообщается 1 мая по итогам заседании регионального оперативного штаба.

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Первые похороны могут состояться 3 мая. Решение о времени проведения похорон будут принимать семьи погибших детей, сообщил «Волгоград-онлайн».

Как сообщало ИА REGNUM, пять девочек-баскетболисток погибли в результате аварии в Ставропольском крае. Микроавтобус, на котором дети ехали в Карачаево-Черкессию на соревнования, врезался в грузовик. В больницах остаются пострадавшие дети, в том числе трое — в крайне тяжелом состоянии. 3 мая в Волгоградской области объявлено днём траура. Власти региона сообщили, что выплатят помощь семьям погибших детей в размере миллиона рублей.