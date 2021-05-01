Сеул, , 16:09 — REGNUM В Южной Корее в дикой природе родились два птенца чубатого ибиса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации провинции Кёнсан-Намдо.

По их словам, птенцы вылупились из двух яиц, отложенных парой чубатых ибисов, которых выпустили два года назад в районе болота Упхо в уезде Чханнён провинции Кёнсан-Намдо (в 350 км к юго-востоку от Сеула).

Отметим, что в течение 42 лет чубатый ибис считался исчезнувшим видом на Корейском полуострове.

Один птенец вылупился 26 апреля, второй — 28 апреля. Над гнездом установлены камеры наблюдения, чтобы следить за ситуацией 24 часа в сутки.

Специалисты ожидают, что птенцы покинут гнездо 10−12 июня.

Чубатые ибисы, внесённые в Список памятников природы под номером 198, были широко распространены на юге Корейского полуострова, однако с какого-то момента начали исчезать. В последний раз их видели в демилитаризованной зоне в 1979 году.

В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин подарил Южной Корее двух самцов чубатых ибисов. Одновременно в уезде Чханнён-гун провинции Кёнсан-Намдо был основан Центр восстановления популяции птиц.

В настоящее время в нём выращивают в неволе 432 особи, с 2019 года в дикую природу были выпущены 80 птиц. 6 мая в водно-болотные угодья Упхонып будет выпущена стая из 40 ибисов.