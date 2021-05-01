Калуга, , 15:49 — REGNUM Сегодня, 1 мая, в Калуге открыли обновлённую доску почёта «Дела и люди». В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Константин Горобцов, депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, председатель Калужского областного совета профсоюзов Александр Гречанинов, председатель Совета старейшин, почётный гражданин Калуги и Калужской области Николай Алмазов, руководители подразделений Городской управы, представители предприятий и учреждений города.

В Калуге открыли обновлённую доску почёта Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на доску почёта были занесены имена двадцать калужан — представители образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, науки, сельского хозяйства, промышленности, строительства и бизнеса.

«Ежегодно 1 мая мы открываем доску почёта «Дела и люди», фотографии на ней меняются, но неизменным остаётся одно — на доску почёта заносятся люди, которые ответственно, качественно трудятся, приносят пользу обществу и нашему родному городу, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Работая в различных сферах — строительстве, производстве, образовании, здравоохранении, культуре, спорте, все они стремятся быть лучшими в профессии, быть примером для коллег. Все занесённые на доску почёта пользуются авторитетом в коллективах, ведь выдвигают кандидатуры именно трудовые коллективы. Желаю всем удостоенным сегодня чести быть занесёнными на доску почёта счастья и благополучия, успехов в труде и новых достижений!».

Юрий Моисеев и Дмитрий Денисов вручили цветы и дипломы отличившимся калужанам.

«Труд является единственным источником благосостояния любой страны, вы добились выдающихся результатов в труде, благодаря вам Калуга развивается добивается новых успехов, — обратился к награждённым Дмитрий Денисов. — От всей души желаю вам здоровья, счастья, успехов и мирного неба».

Юрий Моисеев также поздравил калужан с Днём весны и труда и пожелал крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и дальнейших успехов в труде на благо родного города.