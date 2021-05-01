Калуга, 1 мая 2021, 15:49 — REGNUM Сегодня, 1 мая, в Калуге открыли обновлённую доску почёта «Дела и люди». В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Константин Горобцов, депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, председатель Калужского областного совета профсоюзов Александр Гречанинов, председатель Совета старейшин, почётный гражданин Калуги и Калужской области Николай Алмазов, руководители подразделений Городской управы, представители предприятий и учреждений города.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на доску почёта были занесены имена двадцать калужан — представители образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, науки, сельского хозяйства, промышленности, строительства и бизнеса.
Юрий Моисеев и Дмитрий Денисов вручили цветы и дипломы отличившимся калужанам.
Юрий Моисеев также поздравил калужан с Днём весны и труда и пожелал крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и дальнейших успехов в труде на благо родного города.