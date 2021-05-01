Тирана, , 16:07 — REGNUM Албанское новостное агентство MCN Tv 30 апреля опубликовало репортаж, в котором рассказывается о схеме подкупа избирателей находящейся у власти в стране Социалистической партией в избирательном округе премьер-министра Эди Рамы Дурресе.

Сообщается, что в марте-апреле, т. е. накануне выборов 25 апреля, около 40 миллионов евро были выданы наличными тысячам семей из десятка населенных пунктов в качестве компенсаций за ущерб, нанесенный землетрясениями в ноябре 2019 года. В MCN проследили сотни банковских операций, проведенных по данной схеме.

Сообщается, что в последние недели перед выборами сотням семей в городе Дурресе изменили категорию, которой характеризуется нанесенный бедствием ущерб, что привело к росту выплат.

Журналисты подчеркивают, что операция проводилась «абсолютно законным путем под носом у оппозиции», пока активисты маршировали колоннами по улицам страны «питая эйфорические мечты о победе».

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