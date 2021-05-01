Тирана, 1 мая 2021, 16:07 — REGNUM Албанское новостное агентство MCN Tv 30 апреля опубликовало репортаж, в котором рассказывается о схеме подкупа избирателей находящейся у власти в стране Социалистической партией в избирательном округе премьер-министра Эди Рамы Дурресе.
Сообщается, что в марте-апреле,
Сообщается, что в последние недели перед выборами сотням семей в городе Дурресе изменили категорию, которой характеризуется нанесенный бедствием ущерб, что привело к росту выплат.
Журналисты подчеркивают, что операция проводилась «абсолютно законным путем под носом у оппозиции», пока активисты маршировали колоннами по улицам страны «питая эйфорические мечты о победе».
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