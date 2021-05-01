Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Общая выручка американской компании Apple по итогам первого квартала 2021 года составила $89,6 млрд. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года выручка Apple выросла на 54%. Чистая прибыль компании за этот период составила $23,6 млрд.

Основной вклад в рост выручки внесли высокие продажи новых моделей смартфонов iPhone. Выручка Apple от продажи смартфонов в первые три месяца 2021 года составила $47,9 млрд, что на 65,5% больше показателей предыдущего года.

Также в компании рассказали о росте продаж компьютеров Mac, планшетов iPad и носимых устройств. Финансовый директор Apple Лука Маэстри отметил, что по итогам прошедшего квартала база активных устройств Apple во всём мире достигла рекордно высокого уровня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Еврокомиссия обвинила американскую компанию Apple в нарушении антимонопольных норм Евросоюза.

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