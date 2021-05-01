Новосибирск, , 15:38 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил горожан с праздником Весны и Труда. По его мнению, «День солидарности трудящихся, родившийся более 100 лет назад, остаётся особенной датой в календаре».

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«Первомай-2021 — особенный. Он объединяет всех нас в желании победить пандемию, заглушить её отголоски, и с полной самоотдачей трудиться на благо родного города, края, страны. Я уверен, сообща мы преодолеем трудности и придём к лучшей жизни, в которой непременно останется прекрасная традиция — чествовать труд человеческих рук, — отметил глава города. — Пусть этот май принесёт вам радость и долгожданное тепло, встречи с родными и приятные хлопоты. Пусть у вас будут силы для осуществления всех планов и безграничная вера в себя! Мира, добра, оптимизма и благополучия!»

Он подчеркнул, что слова «Мир. Труд. Май» не утратили своей актуальности.