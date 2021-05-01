Симферополь, , 15:31 — REGNUM Случай заражения британским штаммов коронавируса подтверждён в республике Крым, об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

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«В Крыму есть лабораторно подтвержденный завоз «британского» штамма. Управлением проводятся мероприятия по контролю и мониторингу этой ситуации и за лицами, которые прилетают из Соединенного Королевства Великобритании. Такие лица должны находиться в режиме самоизоляции, список по их прилету передается в МВД для контроля. Их немного, сегодня под наблюдением один человек», — сообщила Пеньковская РИА Новости.

Она добавила, что у крымчан с подтверждённым британским штаммом вирус не имеет клинических проявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтверждено 99 новых случаев заражения, общее число подтверждённых случаев с начала пандемии — 40 568, выздоровевших — 37 669 человек, умерших — 1221 человек.