Челябинск, , 15:35 — REGNUM Финский форвард Теэму Пулккинен вошел в состав челябинского хоккейного клуба «Трактор», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 1 мая сообщается в Телеграм-канале челябинской команды.

Уточняется, что соглашение между 29-летним хоккеистом и «Трактором» заключено на двухлетний срок.

Отметим, в минувшем сезоне Теэму Пулккинен в декабре прошлого года перешел в ярославский клуб «Локомотив» из московской команды «Динамо» и сыграл в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 30 (16 шайб + 14 результативных передач) очков. Также в 11 матчах плей-офф набрал девять (семь шайб + две голевые передачи) очков.