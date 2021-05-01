Душанбе, 1 мая 2021, 15:30 — REGNUM Транзит таджикистанских товаров через туркменский морской порт «Туркменбаши» обсудили представители министерств транспорта Таджикистана и Туркмении, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Таджикистана.
Стороны выразили готовность возобновить сотрудничество в сфере автомобильных и железнодорожных перевозок с соблюдением санитарных требований. В мероприятии приняли участие представители агентств «Туркменавтотранспорт» и «Туркменские железные дороги».
Напомним, в начале февраля 2019 года Таджикистан приостановил транзит грузов через территорию Туркмении из-за проблем с прохождением границы.
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