История вопроса

Новости о ситуации в транспортной сфере Туркестана.

Состояние уже существующей инфраструктуры и проекты по сооружению новой. Прокладка автомобильных и железных дорог, развитие авиасообщения, прокладка новых газопроводов, попытки создания новых транзитных маршрутов – по направлению «Север – Юг» и «Запад – Восток».

Крупнейшим инвестором в инфраструктуры не проекты региона является Китай. В последние годы КНР активно вкладывает средства в реализацию проектов в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

