Брюссель, , 16:07 — REGNUM Еврокомиссар по расширению и добрососедству Оливер Вархели 30 апреля сообщил о том, что первая партия вакцин от Евросоюза прибудет в страны Западных Балкан на следующей неделе.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, еврокомиссар совершит тур по странам региона, чтобы лично заверить население:

«Мы заботимся! Мы заботимся о наших партнерах, также, как и о работниках их системы здравоохранения и уязвимых группах населения. Поставки вакцин подтверждают нашу постоянную приверженность обеспечению поддержки, чем мы занимались с самого начала пандемии. Вместе мы сильнее».

Напомним, Евросоюз является крупнейшим спонсором международной инициативы по обеспечению поставок вакцин от коронавируса в менее развитые страны COVAX.

С начала пандемии Евросоюз выделил 31,3 миллиарда евро на поддержку стран региона в борьбе с пандемией и восстановлении после кризиса, вызванного ей.

20 апреля в Еврокомиссии заявили о намерении направить странам Западных Балкан 651 тысячу доз вакцины BioNTech: из них 145 тысяч доз получит Албания, 95 тысяч — Косово, Северная Македония — 119 тысяч, Сербия — 36 тысяч, Черногория — 42 тысячи и Босния и Герцеговина 214 тысяч. Тем временем в одной Германии за день вакцинацию проходят более миллиона человек.

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