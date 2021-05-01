«Мы заботимся» — Евросоюз отправляет вакцины странам Западных Балкан
Брюссель, 1 мая, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Еврокомиссар по расширению и добрососедству Оливер Вархели 30 апреля сообщил о том, что первая партия вакцин от Евросоюза прибудет в страны Западных Балкан на следующей неделе.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, еврокомиссар совершит тур по странам региона, чтобы лично заверить население:
Напомним, Евросоюз является крупнейшим спонсором международной инициативы по обеспечению поставок вакцин от коронавируса в менее развитые страны COVAX.
С начала пандемии Евросоюз выделил 31,3 миллиарда евро на поддержку стран региона в борьбе с пандемией и восстановлении после кризиса, вызванного ей.
20 апреля в Еврокомиссии заявили о намерении направить странам Западных Балкан 651 тысячу доз вакцины BioNTech: из них 145 тысяч доз получит Албания, 95 тысяч — Косово, Северная Македония — 119 тысяч, Сербия — 36 тысяч, Черногория — 42 тысячи и Босния и Герцеговина 214 тысяч. Тем временем в одной Германии за день вакцинацию проходят более миллиона человек.