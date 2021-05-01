Новосибирск, 1 мая 2021, 15:26 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 1 мая, во второй половине дня пошёл сильный дождь. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, температура воздуха составила +10… +15 °C, ветер западный 9−14 м/с.
При этом региональное управление МЧС РФ накануне, 30 апреля, разослало штормовое предупреждение.
«1 мая днём по Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении.
В то же время, в Новосибирской области с 1 по 5 мая сохранится высокая пожароопасность (4 класса).
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