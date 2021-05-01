Омск, , 15:27 — REGNUM Омский хоккейный клуб «Авангард», играющий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и являющийся действующим обладателем Кубка Гагарина, расстался с рядом своих игроков. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба команды из Омска.

Уточняется, что контракты не будут продлены с нападающими Алексеем Потаповым и Артёмом Манукяном, а также с чешским форвардом Иржи Секачем.

Отметим, в текущем сезоне 28-летний Иржи Секач провёл 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 21 очко (10 шайб + 11 результативных передач), также провел шесть матчей в плей-офф, где забросил две шайбы.

Также 32-летний Алексей Потапов сыграл за «Авангард» в 52 матчах регулярного чемпионата и набрал 9 (4 шайбы + 5 голевых передач) очков и 18 матчей в плей-офф, где отдал две результативные передачи. При этом 22-летний Артем Манукян не выступал за омский клуб в нынешнем сезоне.