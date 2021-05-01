Пекин, , 15:10 — REGNUM Китай начал переговоры с иностранными космическими агентствами об организации пилотируемых полётов к формируемой орбитальной станции, заявил глава Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSEO) Хао Чунь. Об этом сообщает газета China Daily.

Представитель CMSEO рассказал, что китайская орбитальная станция будет открыта для сотрудничества с другими странами. Он отметил, что заявки на участие в космической программе будущей станции подали представители 17 государств.

«Мы готовы сделать нашу космическую станцию общей платформой для научных и технологических исследований на благо всех людей во всем мире», — подчеркнул Хао.

Он добавил, что в будущем на китайской станции смогут побывать и астронавты других стран. Китай уже начал соответствующие переговоры с некоторыми зарубежными космическими агентствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» на околоземную орбиту был выведен первый модуль будущей орбитальной станции Китая «Тяньхэ». Планируется, что сборка станции на орбите будет завершена в 2022 году.

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