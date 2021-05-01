1 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине, как утверждает киевская полиция, вскидывание руки в нацистском приветствии является «мелким хулиганством»...

Оксана Переможенко, , 16:01 — REGNUM В пресс-службе полиции города Киева сегодня, 1 мая, сообщили, что в отношении одного из участников нацистского марша, состоявшегося в Киеве 28 апреля, был составлен протокол об административном правонарушении. Указанный мужчина обрел «известность» после того, как вскинул руку в нацистском приветствии. Киевская полиция посчитала это «мелким хулиганством». Уточняется, что подозреваемый отказался подписывать составленный в отношении него протокол, а материалы дела будут направлены в суд. Также сообщается, что следователи начали уголовное производство по статье за изготовление, распространение нацистской символики и пропаганду национал-социалистического режима.

Символика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua» и зрители канала «Перший незалежний» («Первый независимый»). Многие скептически отнеслись к информации о предстоящем суде, так, как судьи, по мнению людей, вряд ли вынесут в отношении подозреваемого мужчины адекватное решение.

«И минкульт выплатил ему премию!» — иронизирует Евгений З.

«Поспорить что ли, что кончится тем, что составившего полицейского заставят извиняться и заведут на него дело?» — добавил в свою очередь Игорь К.

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«За советскую символику — тюремный срок, за нацистское приветствие — админпротокол. У нас же нет нацизма, да, Владимир Александрович?» — адресовал Валенин Х. свой вопрос президенту Украины.

«Протокол. Боже, какая прелесть! А конфетку не подарили ему?» — с сарказмом отреагировал Alexey G.

«Ему надо было руку оторвать и протокол составить, что так и было!» — написал Николай Т.

«Вот это ему предъявили, обалдеть! Он сам-то в курсе, что ему вменяют!?» — спросил Валерий Ё.

«А за советскую символику до 5 лет тюрьмы дают», — заметил Юрий Л.

«Одним за красный флаг до 5 лет дают, а этим, фашистам, которые в центре столицы пропагандируют нацизм — хулиганка!!! Как-то не смешно!!!» — отметил Дмитрий Ч.

Ценности украинского майдана (сс) Ivan Bandura

«Так это же он вроде как римское приветствие изобразил», — иронизирует Евгений В.

«Будет им в суде реферат читать, как в Древнем Риме здоровались», — добавила Светлана Л.

«А остальных? А то зиговать нельзя, а марш можно? Всех туда же», — призвала Ольга Н.

«И вы верите? Быстрее меч правосудия коснется бабульки, которая продает зеленый лучок со своей грядки», — в свою очередь отметила Лариса С.

«Не смешите меня, Антоненко, Стерненко, Полищука, Медведько и Торнадо уже «судили», — написал Сергей М.

«А хоть одного посадили? Убийцы ходят с приговором по улицам Киева! Не смешите мои тапки!» — пишет Natali K.

«И что присудят? Заплатить гривен 15? Не верю! Вот когда хоть один зиговавший сядет на 15 лет без права на помилование, вот тогда поверю», — отметила Наталья Л.

«Ох, рассмешили. Зиговали все вылупки недобитых «гренадеров». Главное, все знают, что ничего им за это не будет. А вот девятого мая полиция «работать» будет. Поспорим?» — спросила Марьяна С.

«Мелкое хулиганство? А за герб СССР на аватарке — срок», — добавил Владимир С.

«Так начали «патриоты» волать что-то в стиле «так, как он мизинец не так поставил — это он вообще не то делал», — отметил Александр Ш.

«Судить?! Помру со смеху! У нас за убийство! При свидетелях! Не судят. А тут… Скажет, что спазм был», — подытожила Taisiia M.

«По неизвестной мне причине, киевская полиция расценила зигование на марше эсэсовцев Галичины как мелкое хулиганство, и составила протокол об админ нарушении. Нет, уважаемые коллеги из Нацпола, это не мелкое хулиганство, это нарушение закона о запрете пропаганды тоталитарных режимов. Забудьте про хулиганство, его там нет и близко», — резюмировал на своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

Напомним, 28 апреля в Киеве состоялся марш в честь дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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