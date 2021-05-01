Москва, , 15:13 — REGNUM Российская фигуристка Александра Трусова, являющаяся бронзовым призером чемпионата мира и Европы и ранее прекратившая сотрудничество с группой Евгения Плющенко, вернулась на каток «Хрустальный» центр спорта и образования «Самбо 70», где приняла участие в тренировке. Об этом 1 мая сообщает «Матч ТВ».

При этом, по информации «РБК — Спорт», в случае с Трусовой речь идет именно о возвращении в группу Этери Тутберидзе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что на данный момент ФФККР пока не получала информацию по уходу фигуристки Александры Трусовой из группы Евгения Плющенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Плющенко объявил о том, что прекращает сотрудничество с Трусовой

Читайте развитие сюжета: Смена тренера положительно повлияет на подготовку Трусовой к ОИ – Тарасова