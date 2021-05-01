Волгоград, , 15:02 — REGNUM Власти Волгоградской области окажут единовременную материальную помощь семьям погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в ставропольском крае воспитанниц спортивной детской школы олимпийского резерва №2 города Волгограда. Об этом сегодня, 1 мая, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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По словам губернатора Бочарова, в связи с ужасной трагедией, принято решение оказать единовременную материальную помощь семьям погибших и пострадавших детей. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, семьи пострадавших — по 200 тыс. рублей. Дополнительно семьи пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести получат по 200 тысяч рублей.

Бочаров пообещал, что при необходимости, будут представлены другие формы поддержки.

Напомним, что ДТП с участием легкового автомобиля, автобуса и грузовика произошло 30 апреля на 535-м километре автодороги «Астрахань — Ставрополь». В наиболее пострадавшем автобусе находилась женская баскетбольная команда. В ДТП погибли пять человек — все они несовершеннолетние. Ранения получили девять детей. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.