Бишкек, , 15:01 — REGNUM Власти Киргизии не могут выдать оружие митингующим в центре Бишкека, сообщили 1 мая в пресс-службе президента Киргизии со ссылкой на секретариат Совета безопасности республики.

«Секретариат Совета безопасности Киргизской Республики отмечает, что данные требования невыполнимы, поскольку чреваты последствиями», — говорится в сообщении.

В администрации президента отметили, что 1 мая продолжатся переговоры правительственных делегаций по урегулированию ситуации на киргизско-таджикской границе. Кроме того, в настоящее время проходят переговоров руководителей пограничных ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая у дома правительства в Бишкек прошел митинг в поддержку жителей Баткенской области. Митингующие потребовали выдать оружие для защиты границы.

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