Барнаул, , 14:49 — REGNUM В Алтайском крае обострилась паводковая обстановка. Как сообщает 1 мая региональное ГУ МЧС РФ, подтопления зафиксированы в пяти муниципальных образованиях. Всего подтоплено 15 жилых домов, 171 приусадебный участок и шесть участков местных автодорог.

В Алтайском крае начались подтопления жилых домов МЧС

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В Красногорском районе, где подтоплены жилые дома и приусадебные участки, приведен в готовность пункт временного размещения для граждан для эвакуации в случае такой необходимости. Силами администрации сельского совета проведен подворовый обход граждан, розданы памятки о действиях людей в период паводка, организовано постоянное информирование граждан.

В Красногорском работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, оснащённая беспилотной авиасистемой для контроля ситуации. На шести участках дорог местного значения затруднен проезд, граждане обеспечены всем необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля на территории Алтайского края талые воды зашли в семь населенных пунктов пяти муниципальных образований.

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