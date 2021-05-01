Алма-Ата, Казахстан, , 14:47 — REGNUM Улицы и дворы в пяти районах Алма-Аты затопило после сильного ливня в ночь на 1 мая, сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что в Алма-Ате выпало четвертая часть месячной нормы осадков. Спасатели выявили 21 случай локального подтопления. Кроме того, в городе упало 19 деревьев.

Сильное затопление наблюдается в центре города на пересечении улиц Аль-Фараби и Назарбаева. В Алмалинском районе затопило улицу Муканова. В некоторых домах затопило подвалы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в селе Лепсинск Алакольского района Алма-Атинской области Казахстана смыло временный мост. Причиной происшествия стало поднятие воды в реке Лепсы.

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