Ханты-Мансийск, 1 мая 2021, 14:41 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 52 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 1 мая региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 55 случаев.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 1 мая в Югре зарегистрировано 56 065 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 54 765 человек, 793 пациента с COVID-19 скончались.