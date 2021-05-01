Иркутск, , 14:39 — REGNUM В Иркутской области с 1 мая действует особый противопожарный режим. Как сообщает ГУ МЧС РФ региона, профилактические отжиги сухой растительности в границах населенных пунктов запрещены на территории южных, центральных и западных районов Приангарья.

В северных районах (Бодайбинский район и город Бодайбо, Братский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Кутский, Усть-Илимский районы, города Братск и Усть-Илимск) особый режим будет введен позже, с 17 мая.