Рим, , 15:01 — REGNUM По окончании текущего сезона главный тренер римской футбольный команды «Рома» Паулу Фонсека будет уволен с занимаемой должности. Об этом 1 мая сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, руководство римского клуба было крайне недовольно португальским специалистом после разгрома «Ромы» от команды «Манчестер Юнайтед» в первом матче полуфинала Лиги Европы.

Также указывается, что после проведенных переговоров Фонсека сохранил свою должность, однако будет уволен с нее по завершении нынешнего сезона.

При этом тренер может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге, где им интересуется лондонский «Кристал Пэлас». Кроме того, к специалисту проявлял интерес московский клуб «Спартак»

Отметим, в настоящее время «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 55 очков после 33 туров.