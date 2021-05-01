Иерусалим, , 14:36 — REGNUM В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 1 мая, сошел благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал благодатный огонь служителям православной церкви и представителям других конфессий.

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Напомним, что благодатный огонь — это святыня для верующих. Он символизирует нерукотворный свет Воскресенья Христова, а котором говорил апостол Пётр.

Благодатный огонь получат представители 11 стран. Это — Россия, Украина, Белоруссия, Болгария, Молдавия, Румыния, Греция, Грузия, Польша, Казахстан и Кипр.

В аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве благодатный огонь будет передан российской делегации Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета фондаВладимиром Якуниным. Лампаду с огнем доставят в Москву к вечернему пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя.