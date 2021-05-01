Иркутск, , 14:31 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 1 мая, принял участие в торжественной церемонии закладки камня на месте установки стелы «Иркутск — Город трудовой доблести». Глава региона напомнил, что решением президента Российской Федерации Владимира Путина в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне город Иркутск в числе 20 городов России был удостоен звания «Город трудовой доблести».

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«Это заслуженная оценка трудового подвига наших земляков. Иркутская область бесперебойно поставляла фронту вооружение, технику, предметы первой необходимости. В годы войны город производил свыше 50 наименований продукции оборонного значения.

Авиазавод бесперебойно выпускал бомбардировщики и истребители. В мае 1942 года первая танковая колонна «Иркутский комсомолец» была отправлена на фронт. Трудящиеся города активно участвовали своими сбережениями в строительстве колонны «Иркутский железнодорожник», эскадрилий самолётов «Учитель» и «Советский артист».

Всего за время войны от трудящихся города на боевую технику поступило 14 миллионов рублей. В Иркутске работали 28 госпиталей. Они вернули в строй более 100 тысяч раненых бойцов Красной армии. Память о трудовом подвиге иркутян мы навсегда сохраним в наших сердцах», — сказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

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Как сообщало ИА REGNUM, сбор голосов проводился в очной и онлайн формах на различных интернет-площадках. Всего было собрано около 60 тысяч голосов.

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