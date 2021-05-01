Москва, , 14:28 — REGNUM Режиссёр Клим Шипенко и исполнительница главной роли фильма с рабочим названием «Вызов» отправятся на Международную космическую станцию в октябре 2021 года. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Павел Власов в интервью журналу «Русский космос».

Павел Власов рассказал, что съёмочная группа фильма «Вызов» в составе режиссёра и актрисы прибудут на МКС на корабле «Союз МС-19» в октябре 2021 года. Планируется, что съёмочная группа вернётся на Землю в том же месяце вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».

Отмечается, что актриса и режиссёр уже прошли медицинскую комиссию. Далее им предстоит подготовка к полёту вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

В ноябре 2020 года в Роскосмосе представили планы по съёмке художественного фильма на МКС. Созданием картины займутся сотрудники госкорпорации, специалисты «Превого канала», а также студии Yellow, Black and White. Режиссёром стал автор фильмов «Холоп» и «Салют-7» Клим Шипенко. Актриса на главную роль была отобрана по итогам конкурса.

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