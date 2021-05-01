Подольск, Московская область, , 15:01 — REGNUM Подольский хоккейный клуб «Витязь», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), намерен сообщить имя нового главного тренера команды после праздников. Об этом 1 мая сообщил президент клуба Михаил Головков.

«Кандидаты у нас есть, в ближайшее время определимся. Ближайшее время — это после праздников, скорее всего», — приводит его слова ТАСС.

Также Головков добавил, что в случае, если не произойдет никаких изменений, руководство «Витязя» в это же время назовет и членов нового тренерского штаба команды.

Отметим, ранее стало известно, что занимавший пост главного тренера клуба «Витязь» Михаил Кравец покинул команду. При этом по итогам регулярного чемпионата КХЛ подольская команда занял девятое место в Западной конференции лиги и не смогла выйти в плей-офф