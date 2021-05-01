Киев, , 14:19 — REGNUM Власти Украины ожидают, что Соединенные Штаты Америки назначат специального представителя по Донбассу. Об этом сегодня, 1 мая, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина заинтересована в назначении спецпредставителя США по Донбассу», — сказал Кулеба в интервью «Радио Свобода» («Радио Свободная Европа/Радио Свобода» признано в РФ СМИ-иноагентом).

Он подчеркнул, что в Киеве очень бы хотели, чтобы такой американский спецпредставитель был глубоко интегрирован в процесс и стал неотъемлемой частью процесса разработки и принятия решений Госдепартаментом относительно Украины и Донбасса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина неоднократно пыталась втянуть США в урегулирование конфликта в Донбассе, однако до сих пор это не удавалось.