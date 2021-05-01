Кемерово, , 14:17 — REGNUM В Кемеровской области из-за выпавших осадков и таяния снега с 1 по 5 мая продолжатся подъёмы уровней воды в реках. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

«На р. Кондома в районе пгт Кузедеево (опасная отметка 572 см), на р. Мрас-Су в районе пос. Усть-Кабырза (опасная отметка 450 см), на р. Мрас-Су в районе г. Мыски (опасная отметка 425 см) возможно достижение опасных отметок, подтопление прибрежных территорий населённых пунктов», — уточняется в прогнозе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новокузнецке из-за перелива воды реки Кондома через улицу Карьерную временно ограничено движение транспорта по автодороге, которая ведёт в Елань и Абагур Лесной.

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