Москва, , 14:19 — REGNUM Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление российской биатлонистки Маргариты Васильевой о том, что у нее «низкая» заработная плата. Его слова 1 мая приводит «Спорт-Экспресс».

"На 25 тысяч у нас полстраны так живет. Ей сейчас нужно стиснуть зубы и показать результат. Попадет в сборную команду — встанет на нормальные деньги», — сказал он.

Также спортивный комментатор отметил, что он не будет жалеть спортсменов, так как у них «все хорошо» и добавил, что в случае, если спортсменку что-то не устраивает, она может пойти работать.

«Жизнь — тяжелая штука. Нужно было допинг тесты вовремя сдавать, и все бы у нее было хорошо. У нас люди на чемпионатах России получают хорошие деньги, да не теннисные и не футбольные, но тоже приличные. В стране есть много других людей, которым трудно и которым нужна помощь. Это точно не Маргарита Васильева», — добавил Губерниев.

Отметим, ранее биатлонистка Маргарита Васильева расплакалась в Instagram из-за заработной платы, которая составила 10 тысяч рублей. Позднее оказалось, что это был только аванс и полная зарплата спортсменки за месяц составит 25 тыс. рублей.