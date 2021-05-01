Бишкек, , 14:07 — REGNUM Руководитель аппарата правительства Киргизии Женишбек Асанкулов посоветовал митингующим проехать в военкомат и записаться в добровольцы, сообщает 1 мая агентство 24.kg.

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Глава аппарата вышел к митингующим, которые собрались возле дома правительства в Бишкеке. «Сейчас приедет четыре автобуса. Желающие могут проехать в военкомат Октябрьского района Бишкека», — сказал Асанкулов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая у дома правительства в Бишкеке начался митинг в поддержку жителей Баткенского района Баткенской области Киргизии. Активисты потребовали выдать оружие для защиты границы.

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