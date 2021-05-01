Тюмень, , 14:06 — REGNUM Тюменские коммунисты, ветераны МВД и дети войны митингом отметили День международной солидарности трудящихся. Об этом сообщает региональное отделение КПРФ.

Первомайский митинг тюменских коммунистов Пресс-служба отделения КПРФ по Тюменской области

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Митинг состоялся в сквере Комсомольский, участие в нём приняло около 150 человек. На протяжении всего митинга выступления ораторов чередовались с музыкальными номерами в исполнении артиста Виктора Ильиных. Митингующие танцевали вальс.

Руководитель регионального отделения женского движения «Надежда России» Татьяна Казанцева сравнила первомайский митинг с дореволюционными маёвками коммунистов. Активистка призвала людей включаться в борьбу за построение общества социальной справедливости.

В завершении митинга делегация участников первомайской манифестации направилась к памятнику Борцам революции, чтобы почтить память героев, отдавших жизнь за Советскую власть.