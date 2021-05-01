Чита, , 14:06 — REGNUM Власти Забайкальского края подвели итоги сельскохозяйственной ярмарки, состоявшийся сегодня, 1 мая, в Чите. Объемы продаж и продовольствия оказались весьма внушительными.

Продовольственная ярмарка в Чите Правительство Забайкальского края

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«По итогам ярмарки, проводившейся в рамках проекта «Здоровое Забайкалье», товаропроизводители реализовали более 3 тонн мяса, 0,5 тонны овощей, 0,3 тонны мёда и 0,2 тонны молочной продукции. Также жители Читы приобрели к Пасхе куличи, всего было продано 1,5 тонны хлебобулочных и кондитерских изделий», — рассказал министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев.

По его словам, участие в праздничной ярмарке приняли восемь предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, несмотря на пандемию коронавируса, решили не отменять майские праздничные мероприятия: в честь Праздника весны и труда на площади Ленина в Чите прошла 69-я открытая первомайская легкоатлетическая эстафета на кубок города.

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