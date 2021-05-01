Москва, , 13:53 — REGNUM Автомобилестроительное предприятие «Лада Запад Тольятти» будет законсервировано летом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Производство автомобилей LADA Niva Travel с завода «Лада Запад Тольятти» будет перенесено на основную производственную площадку АвтоВАЗа — линию Niva Legend. Планируется, что перенос производства будет завершён в августе 2021 года.

После переноса производства автомобилей LADA Niva Travel завод «Лада Запад Тольятти» будет законсервирован. Сотрудники предприятия перейдут на работу в АвтоВАЗ.

«Лада Запад Тольятти» было основано в 2001 году как совместное предприятие АвтоВАЗа и американской корпорации General Motors. В 2019 году General Motors вышла из совместного предприятия, продав 50% акций АвтоВАЗу, который получил полный контроль над «Лада Запад Тольятти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2021 года продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей LADA в России выросли на 5,4% в годовом исчислении.

Читайте ранее в этом сюжете: АвтоВАЗ нарастил продажи легковых автомобилей на 5%