Сеул, , 14:23 — REGNUM В первом квартале 2021 года экспорт автомобилей из Южной Кореи в стоимостном выражении вырос составил $11,92 млрд, что на 31,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, экспорт гибридных автомобилей вырос на 72,6%, до $2,42 млрд.

Поставки в США выросли на 26,9%, до $4,7 млрд, в Канаду — на 34,7%, до $953 млн.

Известно, что в период с января по март 2021 года на мировой рынок было поставлено 555 430 автомобилей, что на 16,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт автомобилей в первом квартале года также вырос на 21,8% в годовом исчислении, до $2,9 млрд.