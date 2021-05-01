Тюмень, 1 мая 2021, 13:50 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 47 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 мая сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 49 случаев.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 мая коронавирусом заразились 35 194 человека. Выздоровели 33 554 человека, скончались 472 пациента с COVID-19 (на одного человека больше, чем днём ранее).